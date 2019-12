Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar serait loin d’être une priorité au Barça !

Publié le 25 décembre 2019 à 22h00 par T.M.

L’été prochain, le FC Barcelone serait visiblement tenté de revenir à la charge pour Neymar. Toutefois, l’attaquant du PSG pourrait n’être qu’un simple plan B. Explications.

Le feuilleton Neymar serait loin d’être terminé au FC Barcelone. N’ayant pas pu boucler le retour du Brésilien lors du dernier mercato estival, le club catalan n’aurait pas encore abdiqué. En effet, ce mardi, Mundo Deportivo assurait que le Barça se tenait prêt à relancer son offensive l’été prochain afin de permettre à Neymar de quitter le PSG pour retrouver le Camp Nou. Cependant, à en croire les informations de Sport , la réalité serait quelque peu différente concernant ce dossier XXL.

Neymar ne serait pas la priorité !