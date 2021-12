Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar sait ce qu’il veut faire après le PSG !

Publié le 2 décembre 2021 à 5h30 par T.M.

Sous contrat jusqu’en 2025 avec une année supplémentaire en option avec le PSG, Neymar pourrait bien finir sa carrière au sein du club de la capitale. Et après ? Le Brésilien a déjà des idées.

A 29 ans, Neymar a encore quelques belles années devant lui. Celles-ci seront-elles avec le PSG ? C’est fort possible. En effet, le Brésilien est sous contrat jusqu’en 2025, tandis qu’une année supplémentaire en option est également présente dans son bail. Par conséquent, à la fin de son engagement avec le PSG, Neymar pourrait avoir 34 ans. Cela pourrait alors être le moment pour lui de raccrocher les crampons et entamer sa reconversion. Il semble d’ailleurs avoir déjà des plans et cela pourrait l’amener à fréquenter le circuit professionnel de poker.

« Quand j’aurais terminé ma carrière de footballeur… »