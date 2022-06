Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar proche du point de non-retour ?

Publié le 16 juin 2022 à 17h45 par Axel Cornic

L’évolution de Neymar depuis son arrivée au Paris Saint-Germain est un sujet abordé en long et en large. Cette saison encore le Brésilien a rencontré des gros problèmes et a surtout montré un niveau inquiétant, se faisant d’ailleurs supplanter à tous les niveaux par son jeune coéquipier Kylian Mbappé. Suffisant pour qu’on pense de plus en plus à un départ au sein du PSG ?

Où est passé le vrai Neymar ? Troisième du Ballon d’Or en 2015 et 2017, le Brésilien semble être en net déclin depuis quelques saisons. Pas épargné par les pépins physiques, celui qui devait être le guide du Paris Saint-Germain déçoit et surtout agace... et pas seulement ses supporters ! De plus en plus de sources parlent en effet d’un réel problème Neymar qui enfle au sein du PSG, où certains semblent regretter l’énorme prolongation qui lui a été offert au printemps 2021 et qui le lie désormais au projet jusqu’en 2025.

Mercato - PSG : Neymar, Icardi... Un coup de tonnerre provoqué par Lewandowski ? https://t.co/b4xqeQuwH3 pic.twitter.com/amgkU5coMT — le10sport (@le10sport) June 11, 2022

A Doha on commence à en avoir assez