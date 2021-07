Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar, Pochettino… Ces révélations sur l’arrivée de Sergio Ramos !

Publié le 7 juillet 2021 à 22h45 par T.M.

Ce mercredi, Sergio Ramos était au siège du PSG pour y signer son contrat avec le club de la capitale. Une opération exceptionnelle, qui aurait notamment été rendue possible par Neymar et Mauricio Pochettino. Explications.

Cela était difficilement envisageable il y a quelques mois, et pourtant. Désormais, Sergio Ramos va bien porter le maillot du PSG à l’avenir. Si l’Espagnol s’imaginait terminer sa carrière au Real Madrid, cela ne sera pas le cas étant donné qu’aucun accord n’a pu être trouvé pour une prolongation. Et finalement, étant libre, Sergio Ramos a décidé de filer du côté du PSG, où un contrat de 2 ans l’attendait ce mercredi. Ayant paraphé son bail, le défenseur central est donc désormais Parisien à part entière et peut notamment remercier Neymar et Mauricio Pochettino pour cela.

