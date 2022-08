Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar ne se sent plus désiré à Paris

Publié le 16 août 2022 à 11h30 par Thomas Bourseau

De retour à son top niveau depuis le début de la préparation estivale du PSG, Neymar semble reconquérir à chaque match le coeur des supporters qui l’avaient sifflé la saison passée. Pour autant, le Brésilien ne semblerait pas avoir inversé la tendance au sein de la direction du club parisien qui serait toujours prêt à se séparer de lui en cas de bonne offre. Et le principal intéressé le sentirait…

En l’espace de quelques semaines, Neymar semble avoir mis tout le monde d’accord. Après une saison compliquée au cours de laquelle il a même été sifflé par le public du Parc des princes en mars dernier après l’élimination en 1/8ème de finale de Ligue des champions par le Real Madrid, le Brésilien aurait été placé sur la liste des transferts par la nouvelle direction du Paris Saint-Germain emmenée par Luis Campos, conseiller football du PSG.

Neymar a été annoncé aux quatre coins de l’Europe et au Brésil

Neymar a en effet été annoncé du côté du FC Barcelone pour un éventuel retour, à Chelsea afin d’y retrouver Thomas Tuchel et Thiago Silva, qui l’a d’ailleurs interpellé pour qu’il le rejoigne chez les Blues , à Newcastle où Joelinton l’a également incité à signer chez les Magpies s’il venait à quitter le PSG. Le président de Santos, Andrés Rueda, a pour sa part affirmé qu’il était convaincu que Neymar reviendrait un jour là où tout a commencé pour lui. Pour autant, la star auriverde ne semble jamais avoir souhaité quitter le PSG.

Que ce soit le Brésilien ou son entourage, la volonté est de rester à Paris

Malgré les tensions naissantes et visibles entre Kylian Mbappé et Neymar face à Montpellier samedi dernier, le Brésilien ne prendrait pas pour autant en considération un éventuel départ du PSG selon RMC Sport . Des proches du joueur assureraient que Neymar n’aurait jamais été aussi épanoui au Paris Saint-Germain et il le montrerait chaque jour par son exemplarité. Des informations qui viennent confirmer la prise de position claire de Neymar en personne en juillet dernier après la victoire du PSG face à Urawa Red Diamonds lors de la tournée de pré-saison du PSG au Japon. « Je veux toujours rester au club. Jusqu'à présent, le club ne m'a rien dit, donc je ne sais pas quels sont ses plans pour moi ». Ces dernières heures, Goal a confirmé la tendance en soulignant le fait que Neymar aurait pour but de passer l’été au PSG afin de se préparer au mieux pour le Mondial au Qatar qui aura lieu en novembre prochain.

