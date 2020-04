Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar, Mbappé... Le PSG aurait revu ses priorités !

Publié le 23 avril 2020 à 5h30 par T.M.

Dernièrement, la priorité du PSG semblait claire : prolonger Kylian Mbappé. Une tendance qui pourrait toutefois avoir changé.

Neymar, Kylian Mbappé... Et s’il n’en restait qu’un au PSG ? Alors que les deux joueurs ont encore deux ans de contrat, ils pourraient aussi très bien partir, étant courtises par le FC Barcelone et le Real Madrid. Pour éviter cette catastrophe, Leonardo chercherait à prolonger le Brésilien et le Français. Toutefois, cela a un coût et il pourrait falloir choisir entre Neymar et Mbappé. Si ce dernier semblait avoir les faveurs de sa direction, cela pourrait avoir évolué...

Priorité à Neymar ?