Mercato - PSG : Une énorme perte à prévoir avec Mbappé ?

Publié le 23 avril 2020 à 4h30 par T.M.

En 2017, le PSG avait dépensé 180M€ pour recruter Kylian Mbappé. Le Français qui pourrait finalement ne rien rapporter aux Parisiens. Explications.

Ayant l’Europe a ses pieds pour choisir son prochain club, Kylian Mbappé a finalement opté pour le PSG, qui n’avait pas lésiné sur les moyens. Une opération XXL qui porte aujourd’hui ses fruits tant le Français impressionne. Un talent que le Real Madrid entend bien récupérer et cela pourrait atteindre des sommets. Pour attirer Mbappé, dans l’idéal l’été prochain quand il n’aura plus qu’un an de contrat, les Merengue pourraient débourser plus que les 180M€ investis pour les Parisiens. Toutefois, au PSG, cela ne serait pas une question d’argent.

Un départ à 0€ ?