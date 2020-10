Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar, Mbappé… Ce conseil adressé à Koeman et Zidane !

Publié le 25 octobre 2020 à 0h15 par H.G.

Alors que Neymar et Kylian Mbappé arriveront à un an du terme de leur contrat en juin prochain, Milinko Pantic estime que les deux joueurs du PSG pourraient prochainement être séparés.

Arrivés à quelques semaines d’intervalles en 2017, Neymar et Kylian Mbappé pourraient actuellement connaitre leur dernière saison ensemble au PSG. En effet, les deux attaquants arriveront à un an du terme de leur contrat en juin prochain. Et si le club de la capitale aimerait les prolonger, aucune offre ferme ne leur a encore été soumise comme le10sport.com vous l’a révélé ce vendredi. Mais plus encore, si le FC Barcelone ne semble pas en mesure de rapatrier Neymar, faute de liquidités, la donne serait différente pour le Real Madrid avec Kylian Mbappé. Les Merengue auraient la ferme intention d’arracher le Français au PSG à moindre coût l’été prochain, et aux yeux de Milinko Pantic, l’écurie entrainée par Zinedine Zidane serait bien inspirée de le faire.

« Kylian Mbappé pour le Real et Jamie Vardy pour Barcelone »