Mercato - PSG : Neymar interpelle Mbappe pour son avenir !

Publié le 7 décembre 2020 à 3h45 par A.M.

Invité à commenter les 100 buts inscrits par Kylian Mbappé, Neymar n'hésite pas à lui envoyer un message fort concernant son avenir.

Auteur du troisième but du PSG contre Montpellier samedi (3-1), Kylian Mbappé en a profité pour atteindre les 100 réalisations avec le club de la capitale, égalant ainsi Dominique Rocheteau. Et après la rencontre, Presnel Kimpembe n'a pas caché sa volonté de voir son coéquipier poursuivre sur sa lancée avec le PSG. « Les 100 buts de Kylian Mbappé ? Le voir arriver à ce niveau là de buts, ce n’est pas choquant. J’espère qu’il en mettra encore plein plein plein… et pour le Paris Saint-Germain (rires) », confiait le défenseur parisien. Un souhait également affiché par Neymar.

«J’espère pouvoir vite revenir ici pour parler de ses 200 buts»