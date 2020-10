Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar et Mbappé partis pour prolonger le plaisir ?

Publié le 25 octobre 2020 à 6h45 par Th.B.

Alors que le PSG n’a pas encore formulé d’offres de prolongation de contrat concrètes à Neymar et Kylian Mbappé, les deux stars offensives parisiennes prennent en considération une folle perspective pour leur avenir.

Depuis la folle fenêtre de transfert estivale de 2017, Kylian Mbappé et Neymar évoluent ensemble au PSG. Néanmoins, les années sont passées et leurs routes pourraient bientôt se séparer. Ouverte à une prolongation de contrat, la star auriverde devrait rester au PSG à moins que cette offre ne vienne jamais. De son côté, le champion du monde tricolore aurait la ferme volonté de quitter le club de la capitale l’été prochain pour se lancer un nouveau challenge et de ne pourquoi pas rejoindre le Real Madrid. Mais une tout autre option semble être prise en considération par les deux stars du PSG.

Neymar et Mbappé ouverts à l’idée de continuer ensemble au PSG ou ailleurs !

Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité ces dernières heures, le PSG n’a toujours pas concrètement passé la seconde dans les dossiers de prolongation pour les contrats de Neymar et de Kylian Mbappé. De leurs côtés, les deux internationaux apprécient jouer ensemble et envisagent même de continuer ainsi, que ce soit au PSG ou dans un autre club !