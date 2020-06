Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar et Mbappé à l'origine d'un coup de tonnerre en interne ?

Publié le 29 juin 2020 à 4h15 par A.M.

Alors que le PSG a vendu plusieurs jeunes joueurs afin d'équilibrer ses comptes la saison dernière, Arnaud Hermant estime que les transferts de Neymar et Kylian Mbappé en sont la cause.

Moussa Diaby, Christopher Nkunku, Stanley Nsoki, Arthur Zagre et Timothy Weah. Voilà le nom des jeunes joueurs issus du centre de formation du PSG que Leonardo avait décidé de vendre l'été dernier afin d'équilibrer les comptes du club parisien. Et pour cause, tous les ans, le club parisien a d'importants paiements à verser suite aux transferts de Neymar et Kylian Mbappé en 2017, tous deux recrutés pour plus de 400M€. Par conséquent, Arnaud Hermant, journaliste à L'Equipe , estime que c'est pour cela que le PSG s'est séparé de plusieurs jeunes.

«Le PSG est aussi un club qui forme des joueurs pour les vendre afin d’équilibrer les comptes»