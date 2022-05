Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar est déjà fixé pour son avenir !

Publié le 12 mai 2022 à 23h25 par La rédaction

Isabela Pagliari, journaliste brésilienne proche du clan Neymar, a apporté des éléments au sujet de l’avenir de l’attaquant auriverde. Analyse.

Journaliste brésilienne proche des joueurs brésiliens du PSG et du clan Neymar, Isabela Pagliari a été questionné sur Instagram autour de l’avenir de Neymar, pour qui le club de la capitale pourrait être à l’écoute d’offres de transfert selon certaines informations ayant circulé au printemps : « Neymar va rester au Paris Saint-Germain à 100%, il a son contrat et la Coupe du monde au Qatar en novembre… Il reste ! ».

Il n’a aucun marché donc….