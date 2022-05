Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar est fixé pour l’avenir de Neymar !

Publié le 12 mai 2022 à 2h00 par Guillaume de Saint Sauveur

Malgré les nombreuses spéculations au sujet de son avenir, Neymar restera bel et bien un joueur du PSG la saison prochaine comme l’assure une journaliste proche de son entourage.

Il y a un an, le PSG officialisait la prolongation de contrat de Neymar (30 ans) jusqu’en juin 2025, ce qui semblait donc fixer l’avenir de l’attaquant brésilien. Seulement voilà, l’ancien joueur du FC Barcelone vit une saison très compliquée minée par de nouveaux pépins physiques et des performances décevantes dans les matchs importants, comme face au Real Madrid en Ligue des Champions avec l’élimination du PSG. Dès lors, certains rumeurs ont fait état d’une possible vente de Neymar cet été….

Neymar va rester au PSG