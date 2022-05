Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’avenir de Leonardo plombé par... Zinédine Zidane ?

Publié le 12 mai 2022 à 22h15 par Pierrick Levallet mis à jour le 12 mai 2022 à 22h19

Alors qu'il voit sa place être fortement remise en question ces derniers temps, Leonardo ferait tout son possible pour conserver son poste au PSG. Mais l'avenir du Brésilien pourrait être plombé par Zinédine Zidane, grand rêve du club de la capitale pour remplacer Mauricio Pochettino.

Depuis l’élimination du PSG en Ligue des champions face au Real Madrid, Mauricio Pochettino voit sa place être grandement remise en question. Mais l’entraîneur argentin ne serait pas le seul à être annoncé sur la sellette puisque Leonardo pourrait être démis de ses fonctions prochainement. Le recrutement XXL du directeur sportif brésilien l’été dernier n'a pas immédiatement porté ses fruits et cela pourrait bien lui être fatal. D’ailleurs, Leonardo pourrait être poussé vers la sortie par un certain Zinédine Zidane entre autres.

Zidane ne voudrait pas travailler avec Leonardo s’il rejoint le PSG