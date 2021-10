Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar écarte une piste pour son avenir !

Publié le 26 octobre 2021 à 22h10 par A.M.

Interrogé sur son après-carrière, Neymar assure qu'il n'a aucune intention de devenir entraîneur une fois qu'il aura raccroché les crampons.

Bien qu'il n'ait que 29 ans, Neymar semble se rapprocher de la fin de sa carrière. Une tendance confirmée par ses récents propos accordés à DAZN . « Je pense que ce sera ma dernière Coupe du monde. Je pense cela parce que je ne sais pas si j'aurai la force mentale pour m'occuper du football », confiait le numéro 10 du PSG. De quoi jeter un froid sur la suite de sa carrière, d'autant plus que le Brésilien est depuis très jeune sous les feux des projecteurs. Cependant, Neymar assure qu'il a encore du temps devant lui.

Neymar ne veut pas être entraîneur