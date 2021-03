Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar, Di Maria... Tout se déroule comme prévu pour Leonardo !

Publié le 10 mars 2021 à 21h45 par A.C.

Le Paris Saint-Germain devrait bien réussir à prolonger plusieurs de ses cadres dans les prochaines semaines.

Si plusieurs noms sont liés au Paris Saint-Germain actuellement, Leonardo semble surtout concentré sur les prolongations. Angel Di Maria et Juan Bernat se retrouvent en fin de contrat, tandis que le PSG négocie depuis plusieurs mois déjà avec un Neymar dont le contrat se termine en 2022. Lors d’un récent entretien sur France Bleu , Leonardo semblait très optimiste pour ces trois dossiers, comme pour Kylian Mbappé, un autre dossier chaud du PSG. « On arrive au bon moment je pense, même chose pour Di Maria et Bernat. Ce sont les quatre dossiers dont on discute » déclarait Leonardo, le 25 février dernier. « L'idée, c'est d'y arriver le plus vite possible, car de notre côté, on a l'intention de les renouveler tous les quatre ». Plusieurs indiscrétions ces dernières semaines ont laissé penser que Neymar, comme Angel Di Maria et Juan Bernat, pourraient bien finir par prolonger.

Ça sent bon pour Neymar, Di Maria et Bernat

Ce mercredi, Gianluca Di Marzio fait un point sur l’avenir des trois joueurs du Paris Saint-Germain. D’après les informations du journaliste italien, tout porte à croire que Neymar va prolonger son contrat avec le PSG. La situation serait semblable pour Angel Di Maria, alors que Di Marzio précise que c’est Mauricio Pochettino qui aurait eu un impact important sur ce dossier. Juan Bernat, notamment courtisé par le FC Barcelone à en croire la presse espagnole, devrait lui aussi se diriger vers une prolongation.