Mercato - PSG : Neymar, Coutinho... Une opération colossale bientôt proposée à Leonardo ?

Publié le 8 avril 2020 à 17h15 par B.C.

Alors que le FC Barcelone ne compterait pas sur Philippe Coutinho pour la saison prochaine, le club blaugrana pourrait en profiter pour proposer son indésirable au PSG dans le cadre de l'opération Neymar.

Malgré la crise économique qui se profile dans le football en raison du coronavirus, le FC Barcelone n'aurait pas abandonné l'espoir de récupérer Neymar au cours du prochain mercato. Selon la presse catalane, le club culé devrait revenir à la charge auprès du PSG pour négocier le transfert du numéro 10 parisien. Mais compte tenu de la situation actuelle, le Barça devrait une nouvelle fois faire le forcing pour convaincre le PSG de faire un effort dans ce dossier. Ainsi, un paiement échelonné pourrait être envisagé, mais un joueur blaugrana pourrait également être proposé pour faire baisser la note, et l'un d'eux serait déjà connu.

Le Barça envisage toujours de proposer Coutinho au PSG