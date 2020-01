Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar a tourné la page du Barça

Publié le 18 janvier 2020 à 5h45 par T.M.

Durant le dernier mercato estival, Neymar n’a finalement pas pu retrouver le FC Barcelone. Un transfert avorté qu’aurait rapidement oublié le joueur du PSG.

Le feuilleton Neymar aura animé le dernier mercato estival. En effet, après 2 ans au PSG, le Brésilien voulait tout faire pour retrouver le FC Barcelone. Finalement, faute d’accord entre les deux clubs, le joueur de 27 ans est reparti pour une 3ème saison avec le club de la capitale. Décidé à quitter le Parc des Princes, Neymar a donc dû digérer cet échec, mais il semble bien avoir fait le deuil de cela…

« À la minute où il a su qu'il resterait à Paris… »