Mercato - PSG : Neymar a réglé un gros problème après son faux départ…

Publié le 14 janvier 2020 à 2h00 par G.d.S.S.

Après son faux départ du PSG l’été dernier, Neymar avait été pris en grippe par le public du Parc des Princes. Mais ce problème semble désormais résolu…

Lors du dernier mercato estival, Neymar a fait des pieds et des mains pour quitter le PSG et retourner au FC Barcelone. Finalement, faute d’accord entre les deux clubs, l’attaquant brésilien est resté dans la capitale, et les premières semaines qui ont suivi son faux transfert ont été marquées par des rapports assez hostiles avec le public du Parc des Princes. Auteur d’une prestation XXL avec le PSG contre l’AS Monaco dimanche soir (3-3), Neymar en a profité pour évoquer ses rapports en nette amélioration avec les supporters lorsqu’il a été interrogé en zone mixte après le match.

« Une affection immense, un grand respect »