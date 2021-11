Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Newcastle, Arabie Saoudite... Cette énorme annonce sur l'avenir de QSI !

Publié le 1 novembre 2021 à 21h10 par D.M.

Propriétaire du PSG depuis 2011, Qatar Sports Investments pourrait rester à Paris après la Coupe du monde 2022 organisé au sein du pays du Golfe.

En 2011, le PSG entrait dans une nouvelle ère. Racheté par QSI, le club parisien se dotait de moyens importants et se faisait une place dans le gotha européen. Champion de France à de multiples reprises ces dernières années, la formation française a également atteint la finale de la Ligue des champions en 2020 et aspire à remporter cette compétition dans les années à venir. Dans le même temps, le Qatar a profité de cette acquisition pour diffuser une image positive et force est de constater que le soft power sportif est une grande réussite. Mais récemment un journaliste de Goal UK n’a pas exclu un départ de QSI du PSG après la Coupe du monde 2022. « Il est difficile de savoir ce qui va se passer ensuite. Cela pourrait continuer pour toujours, ou s'arrêter immédiatement. Tout repose sur la décision d'un seul homme : Tamim bin Hamad al-Thani (l'émir du Qatar) » avait expliqué Tariq Panja.

« L’entrée des Saoudiens à Newcastle donnerait aussi plutôt à penser que le Qatar va rester à Paris »