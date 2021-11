Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une réunion décisive programmée pour Xavi ?

Publié le 1 novembre 2021 à 21h00 par D.M.

Président du FC Barcelone, Joan Laporta pourrait se rendre au Qatar ce jeudi afin de rencontrer le patron d'Al-Sadd et de discuter du transfert de Xavi.

Le FC Barcelone s’active pour boucler le retour de Xavi. Comme l’indique As ce lundi, le club catalan aurait contacté Al-Sadd pour discuter de cette opération, mais la formation du technicien aurait exigé une rencontre avec Joan Laporta : « Si vous voulez clôturer l'opération de Xavi de manière amicale et sans aucun problème, vous devez venir à Doha . Le cheikh veut un accord égal avec Barcelone, il ne veut pas négocier avec des seconds, il veut Laporta ». Et selon le quotidien espagnol, le président du FC Barcelone devrait se rendre au Qatar dans les prochaines heures pour tenter de trouver un accord avec Al-Sadd au sujet de Xavi.

Laporta à Doha ce jeudi ?