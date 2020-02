Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Navas, De Gea… Cette énorme révélation sur les plans d’Henrique !

Publié le 10 février 2020 à 19h15 par B.C.

Cet été, le PSG a réalisé une belle opération en recrutant Keylor Navas pour 15M€. Un transfert à mettre au crédit de Leonardo, de retour à la tête du secteur sportif l'été dernier, mais son prédécesseur, Antero Henrique, aurait également joué un rôle important dans ce dossier.

C’est surement l’un des meilleurs investissements du PSG depuis plusieurs années. Alors que le poste de gardien faisait débat au sein du club depuis l’arrivée des Qataris, Keylor Navas a rejoint le PSG lors du dernier mercato estival. Après Salvatore Sirigu, Gianluigi Buffon ou encore Alphonse Areola, c’est donc Keylor Navas qui garde la cage parisienne, et l’ancien portier du Real Madrid a rapidement fait l’unanimité. Leonardo a été salué par les observateurs et les supporters pour cette arrivée majeure, mais Antero Henrique n’y serait pourtant pas étranger.

L’arrivée de Navas à mettre au crédit… d’Antero Henrique ?

Comme l’explique Soccer Link ce lundi, Antero Henrique avait « plus ou moins bouclé » le dossier Keylor Navas, avant de finalement tenter sa chance avec David De Gea, qui a tardé à prolonger son contrat avec Manchester United. Cependant, après le départ d’Henrique, Leonardo aurait réactivé la piste menant au gardien costaricien et n’avait plus qu’à reprendre l’accord initial négocié par l’ancien directeur sportif du PSG pour boucler ce dossier. Un véritable travail d’équipe.