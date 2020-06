Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Naples aurait trouvé le successeur de Koulibaly !

Publié le 4 juin 2020 à 0h45 par La rédaction

Annoncé dans le viseur de plusieurs clubs de Premier League et du PSG, Kalidou Koulibaly disposerait d’un bon de sortie pour la saison prochaine. Et le Napoli plancherait déjà sur le dossier de sa succession…

Kalidou Koulibaly aurait son bon de sortie pour la saison prochaine. En effet, l’international sénégalais pourrait rapporter gros au Napoli, et son président Aurelio De Laurentiis l’aurait bien compris. Ainsi, d’après la presse italienne, Koulibaly pourrait être vendu l’été prochain, alors que plusieurs clubs de Premier League, dont Manchester United et Liverpool, seraient intéressées… Mais aussi le PSG. Et Naples plancherait déjà sur sa succession…

Gabriel pour remplacer Koulibaly ?