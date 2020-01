Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Monchi dévoile les coulisses d’un transfert de Leonardo !

Publié le 31 janvier 2020 à 4h45 par A.M.

Directeur sportif du FC Séville, Monchi est revenu sur le départ de Pablo Sarabia qui a rejoint le PSG au tout début du mercato estival.

L'été dernier, le Paris Saint-Germain a très rapidement bouclé l'arrivée de Pablo Sarabia. Il faut dire que le joueur formé au Real Madrid sortait d'une excellente saison en Liga avec le FC Séville où il disposait d'une clause libératoire fixée à 18M€. Une aubaine pour un joueur de ce niveau-là que Leonardo n'a pas voulu laisser filer. Impuissant face à l'offre du PSG, Monchi est revenu sur ce transfert.

«Nous avons compris les sollicitations du PSG et son envie de découvrir autre chose»