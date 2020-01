Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Daniel Riolo affiche une certitude pour Claude Puel !

Publié le 31 janvier 2020 à 4h30 par A.M.

Invité à commenter les débuts de Claude Puel sur le banc de l'ASSE, Daniel Riolo estime que le technicien français est là pour le long terme et qu'il faudra donc attendre avant de le juger.

Suite à un début de saison catastrophique, l'AS Saint-Etienne a décidé de se séparer de Ghislain Printant qui avait pris la succession de Jean-Louis Gasset en fin de saison dernière. Claude Puel a ainsi été nommé au début du mois d'octobre et après avoir connu une belle série en Ligue 1 de six matches sans défaite, l'ASSE a enchaîné quatre défaite consécutive avant de redresser la barre contre Nîmes. Par conséquent, Daniel Riolo estime qu'il est trop tôt pour juger Claude Puel sur le banc des Verts où il est arrivée pour s'installer sur le long terme.

«Il sait ce qu'il faut faire pour la mettre en avant et faire progresser son équipe»