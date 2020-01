Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un danger confirmé pour Setién dans le dossier Emre Can ?

Publié le 31 janvier 2020 à 0h30 par J.-G.D.

Piste du Barça et du PSG en ce mercato hivernal, Emre Can, milieu de terrain de la Juventus, aurait un pied et demi au Borussia Dortmund. Et les deux clubs pourraient tomber d’accord.

Avec un faible de temps de jeu et sa mise à l’écart de la liste de Maurizio Sarri pour la Ligue des Champions, Emre Can vit une saison assez délicate. Cette fin de mercato hivernal serait synonyme de départ pour le milieu de terrain de la Juventus. Le FC Barcelone, le PSG, Manchester United ou le Borussia Dortmund tenteraient ainsi d’arracher sa signature. Les Allemands auraient une énorme longueur d’avance face à leurs concurrents. En Italie, on explique qu’Emre Can se rapprocherait du BvB, alors que les Turinois réclameraient 28M€ pour le laisser filer vers d'autres cieux.

La Juventus et Dortmund confiants pour Emre Can ?