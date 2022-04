Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Monchi a tranché pour une arrivée au PSG !

Publié le 9 avril 2022 à 15h30 par T.M.

Cet été, Leonardo pourrait quitter le PSG et pour le remplacer au poste de directeur sportif, le nom de Monchi est notamment revenu. Toutefois, pour le Qatar, il pourrait bien d’ores et déjà falloir faire une croix sur l’actuel directeur sportif du FC Séville.

Après avoir lancé le projet de QSI au PSG en 2011, Leonardo avait fait son retour en 2019. Le Brésilien avait été rappelé par Nasser Al-Khelaïfi pour remettre le club de la capitale sur les bons rails. Ayant retrouvé son poste de directeur sportif, il avait alors immédiatement frappé fort, allant notamment chercher Keylor Navas ou encore Mauro Icardi. Toutefois, au fil des mois, cela s’est compliqué pour Leonardo, qui a notamment entretenu des relations conflictuelles avec les différents entraîneurs, que ce soit Thomas Tuchel et maintenant Mauricio Pochettino. A cela s’ajoute également de nombreuses critiques à propos du recrutement, que ce soit au niveau des arrivées que des départs, qui tardent à se concrétiser. Et le fiasco en Ligue des Champions pourrait bien être la goutte de trop pour Leonardo. De nombreux changements se préparent au PSG et le Brésilien pourrait bien en faire les frais. En effet, alors que le Qatar rêve de Zinedine Zidane, la cohabitation entre les deux hommes s’annonce impossible. Ainsi, si un choix devait être fait, l’actuel directeur sportif ne devrait pas être conservé.

Le non de Monchi !