Mercato - PSG : Michel Platini se mêle au feuilleton Mbappé !

Publié le 25 mars 2022 à 0h45 par A.C.

L’avenir de Kylian Mbappé fait énormément réagir, alors que le contrat qui le lie au Paris Saint-Germain se termine dans un peu plus de trois mois.

Avec le temps qui passe, le départ de Kylian Mbappé semble devenir inévitable. Son contrat se termine en effet le 30 juin prochain et si nous vous avons révélé sur le10sport.com qu’un accord de principe existe déjà avec le Real Madrid, rien n’est encore décidé. Le PSG espère toujours faire changer d’avis sa stars avec notamment le plus gros salaire du club et des concessions sur les droits d’images et les sponsors, pour celui qui a créé la polémique récemment en Équipe de France. En attendant, en Espagne on parle déjà d’une possible annonce madrilène au mois de mai prochain, avec le PSG qui chercherait déjà le successeur de Mbappé.

« Kylian Mbappé peut faire ce qu'il veut »