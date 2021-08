Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Messi s’enflamme déjà pour ses retrouvailles avec Neymar !

Publié le 12 août 2021 à 1h45 par Th.B.

Alors qu’il est officiellement un joueur du PSG depuis mardi, Lionel Messi ne peut déjà plus attendre de rejouer avec son ancien compère d’attaque : Neymar.

Après avoir foulé la pelouse du Camp Nou ensemble pendant quatre saisons, Neymar et Lionel Messi vont enfin cohabiter au sein du même club à nouveau après quatre saisons au cours desquelles la légende vivante du FC Barcelone évolué au Barça et la star auriverde au PSG. En effet, après l'expiration de son contrat au sein du club culé et l'incapacité du FC Barcelone à le conserver, Messi a fait le choix de rejoindre le PSG et a débarqué à Paris mardi après-midi. Présenté ce mercredi à la presse, Lionel Messi a par la suite enchaîné les entretiens pour TF1 et France 2 notamment, tous deux diffusés aux journaux télévisés de 20h. Ce mercredi soir, le PSG a également publié une vidéo sur son compte Twitter dans laquelle Lionel Messi a envoyé un message spécial à son ancien compère d’attaque du FC Barcelone et actuel numéro 10 du PSG en la personne de Neymar.

«J’ai vraiment hâte de jouer avec Neymar après avoir été séparés pendant un certain temps»