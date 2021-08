Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Messi dévoile les raisons de son choix !

Publié le 11 août 2021 à 22h15 par A.C.

Lionel Messi s’est exprimé une nouvelle fois au sujet de son choix de rejoindre le Paris Saint-Germain.

Pour certains, c’est le plus grand coup de l’histoire du football. Comme nous vous l’avions annoncé en exclusivité sur le10sport.com, la désormais ancienne star du FC Barcelone a signé un contrat de deux ans en faveur du Paris Saint-Germain, avec une année supplémentaire en option. Forcément, lors de sa présentation face à la presse ce jeudi, Nasser Al-Khelaïfi était très fier de pouvoir accueillir un joueur de son calibre. « On est très heureux aujourd’hui. Messi devient un joueur du PSG. C’est une journée historique pour le club, le foot français et le foot mondial. Ça a été rapide, pas difficile. Il voulait jouer au PSG » a déclaré le président du PSG. « Dès qu’on a su qu’il ne resterait pas à Barcelone, nous sommes rentrés en contact ».

« Ce choix a été relativement facile à faire »