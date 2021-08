Foot - Mercato - Juventus

Mercato - Juventus : Allegri fait une annonce fracassante à Cristiano Ronaldo !

Publié le 11 août 2021 à 21h30 par A.C.

Le retour de Massimiliano Allegri à la Juventus pourrait changer énormément de choses pour Cristiano Ronaldo.

Depuis mars dernier, l’avenir de Cristiano Ronaldo a été abordé en long et en large par la presse européenne. La récente arrivée de Lionel Messi au Paris Saint-Germain semble toutefois avoir mis fin aux débats, puisque la piste parisienne semblait être la seule solution pour le Portugais. Désormais, il semble acquis que Cristiano Ronaldo restera à la Juventus au moins jusqu’à la fin de son contrat en juin 2022, comme l’ont d’ailleurs clairement expliqué les Bianconeri. « Cristiano Ronaldo est un joueur extraordinaire et un footballeur intelligent. J'ai parlé avec lui, je lui ai dit que ce sera une saison importante » a déclaré Massimiliano Allegri, lors de sa conférence de presse de présentation. « Il aura encore plus de responsabilités qu'il y a trois ans, quand on avait une équipe plus expérimentée ».

Ronaldo ne sera plus intouchable à la Juventus