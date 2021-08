Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Messi brise déjà un record en Ligue 1 !

Publié le 11 août 2021 à 22h10 par A.C.

L’arrivée de Lionel Messi au Paris Saint-Germain est l’un des évènements les plus marquants de l’histoire du championnat français.

Personne ne semblait penser qu’un joueur de l’envergure de Lionel Messi puisse un jour poser ses valises en Ligue 1. Pourtant, le Paris Saint-Germain a réussi à l’arracher à un FC Barcelone exsangue, qui n’a jamais semblé en mesure de pouvoir garder son numéro 10. Libre depuis le 30 juin dernier, Messi a signé un contrat de deux ans en faveur du PSG, comme nous vous l’avions révélé en exclusivité sur le10sport.com. Présenté à la presse ce jeudi, il pourrait faire ses débuts dans le championnat français dès le 29 aout prochain, pour le déplacement sur le terrain du Stade de Reims.

Messi, le joueur le mieux payé de l’histoire de la Ligue 1