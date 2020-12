Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Messi, prolongation... Le clan Neymar annonce la couleur !

Publié le 5 décembre 2020 à 3h15 par A.M.

Quelques heures après la sortie fracassante de Neymar au sujet de Lionel Messi, l'entourage du Brésilien a fait le bilan.

Après la victoire contre Manchester United (3-1), Neymar a déclenché un buzz mondial en lançant un appel du pied inattendu à Lionel Messi : « J'adorerais rejouer avec Messi, c'est ce que je veux le plus. Prendre de nouveau du plaisir avec lui. Où est-ce que je le mettrais ? A ma place, je sors moi, il n'y a pas de problèmes. Je veux jouer avec lui, je veux jouer avec lui tout le temps, c'est sûr. L'année prochaine, il faut qu'on rejoue ensemble ». Mais alors que cette sortie a créé un vague de réactions, dans l'entourage du Brésilien, on semble beaucoup moins surpris.

L'entourage de Neymar fait le bilan