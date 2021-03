Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Messi prêt à suivre les traces de Maradona ? La réponse !

Publié le 17 mars 2021 à 0h15 par A.C.

Joan Gaspart, président du FC Barcelone de 2000 à 2003, s’est exprimé au sujet de l’avenir de Lionel Messi.

En Catalogne, on ne parle plus que de ça. Dans seulement quelques mois le contrat qui lie Lionel Messi au FC Barcelone terminera et jamais un départ a semblé autant possible. Leonardo a flairé le bon coup et aimerait attirer Messi au Paris Saint-Germain. Le sextuple Ballon d’Or pourrait notamment y retrouver son ancien coéquipier Neymar, ainsi que certains de ses compatriotes, comme Angel Di Maria et Mauricio Pochettino. Mais le PSG n’est évidemment pas seul sur le coup ! Les dirigeants de Manchester City souhaiteraient en effet offrir Messi à Pep Guardiola.

« Messi à Naples comme Maradona ? Ce sont deux chemins différents »