Mercato - PSG : Messi, Mbappé… Ronaldinho prend position pour l’avenir de Neymar !

29 mai 2022

Peu en forme durant cette saison, Neymar pourrait quitter le Paris Saint-Germain lors du mercato estival. Le Brésilien ne fait plus l’unanimité en interne, et son départ serait étudié. Cependant, cela ne serait pas la meilleure décision à prendre pour Ronaldinho, qui veut voir son compatriote rester au PSG.

Si Kylian Mbappé a finalement prolongé son contrat, le Paris Saint-Germain pourrait tout de même enregistrer un gros départ. En effet, Neymar a déçu, et s’il a livré de belles performances en fin de saison, cela ne convainc pas les supporters du champion de France, qui auraient préféré le voir décisif lors des matchs importants. Un départ du joueur de 30 ans ne semble pas à exclure malgré son imposant salaire, et Chelsea, qui s’intéresse à sa situation, pourrait potentiellement tenter une approche. Toutefois, selon Ronaldinho, l’ailier doit rester au PSG.

« Je pense que le mieux… est qu’ils jouent ensemble »