Mercato - PSG : Messi, Mbappé, Neymar… Le vestiaire valide totalement l’arrivée de Galtier

Publié le 15 novembre 2022 à 01h30

Après quelques mois au PSG, Christophe Galtier peut tirer un premier bilan de son aventure. Alors que tout va bien sur le plan sportif, le technicien français peut également se féliciter de la gestion de son vestiaire. Qu’il s’agisse des stars ou des remplaçants, tout le monde est conquis.

L’été dernier, le PSG a changé pas mal de choses. Si Nasser Al-Khelaïfi a assuré qu’il n’y aurait plus de « paillettes », cela a démarré avec l’arrivée de Christophe Galtier. Après seulement une saison du côté de l’OGC Nice, le technicien français a pris la direction du PSG, le défi d’une vie pour Galtier. Et pour le moment, tout se passe plutôt bien. Leader du championnat, le PSG peut simplement regretter la double confrontation contre Benfica où il n’a pas été en mesure de faire la différence.

La MNM adoube Christophe Galtier

Là où Christophe Galtier fait fort pour le moment, c’est dans la gestion de son vestiaire. Lionel Messi, Kylian Mbappé et Neymar sont épanouis et cela se voit. D’après les informations du journal Le Parisien , la MNM et Sergio Ramos apprécieraient leur entraîneur et aiment discuter de tactique avec lui. Un symbole pour Christophe Galtier qui n’avait jamais eu à gérer de tels égos dans un vestiaire.

