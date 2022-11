Foot - Mercato - OL

Transferts - OL : Laurent Blanc s’active déjà pour le mercato hivernal

Publié le 15 novembre 2022 à 00h30

Thibault Morlain

A l’OL, Laurent Blanc a donc pris la place de Peter Bosz sur le banc de touche. Mais arrivé en cours de saison, l’entraîneur lyonnais a dû faire avec le groupe qui était déjà là. N’ayant pas pu construire un effectif à son image, Blanc pourrait alors profiter du mois de janvier et du mercato hivernal pour remédier à cela. D’ailleurs, en coulisses, ça a déjà bougé à ce propos.

Il en aura fallu du temps pour revoir Laurent Blanc sur un banc de touche en Europe. Il y a un peu plus d’un mois maintenant, l’OL a décidé de faire confiance au Français, faisant de lui le successeur de Peter Bosz, remercié en raison de ses résultats. Blanc a donc posé ses valises sur les bords du Rhône, n’ayant toutefois pas pu bâtir un groupe à son image. Ayant récupéré l’effectif de l’OL mis en place par le Néerlandais, Laurent Blanc pourrait néanmoins accueillir certains joueurs lors du mercato hivernal en janvier.

Blanc discute mercato avec la direction de l’OL

Ce lundi, lors d’un entretien pour les médias de l’OL, Bruno Cheyrou a mis les choses au point concernant le mercato hivernal de Laurent Blanc. Le directeur technique des Gones a tout d’abord expliqué : « Le mercato ne commencera que le 1ᵉʳ janvier donc avant le 1ᵉʳ janvier, il n'y aura pas d'arrivées. En revanche, ça ne nous empêche pas effectivement d'en parler avec Laurent et d'en parler avec le staff, d'en parler avec le président, avec Vincent Ponsot, de manière à ce qu'on puisse prendre justement toute la mesure des aménagements que Laurent veut pouvoir apporter à cet effectif ».

L’OL veut satisfaire Blanc