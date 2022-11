Foot - Mercato - OL

Mercato : Le constat de l’OL sur l’arrivée de Laurent Blanc

Publié le 14 novembre 2022 à 23h30

Thibault Morlain

Alors que les résultats n’étaient pas au rendez-vous avec Peter Bosz, l’OL a tranché dans le vif en décidant de se séparer du Néerlandais. Et pour le remplacer, c’est Laurent Blanc qui a pris place sur le banc des Gones. Aujourd’hui, c’est donc le Cévenol qui est aux commandes à l’OL et après quelques matchs, un premier constat a été effectué.

Le 9 octobre dernier, l’OL annonçait l’arrivée de Laurent Blanc à la place de Peter Bosz comme entraîneur. Quel est aujourd’hui le bilan du Cévenol ? Après 5 matchs, les Gones ont enregistré deux victoires (Montpellier et Lille), un nul (Nice) et deux défaites (Rennes et OM). D’un point de vue comptable, les comptes sont donc contrastés pour Blanc. Mais quid de la vision de la direction de l’OL à propos de son nouvel entraîneur ? Ce lundi, pour les médias du club, Bruno Cheyrou a fait le point.

Mercato - OL : Aulas se lâche sur l'arrivée de Blanc et lui met la pression https://t.co/XXqKTxkCdh pic.twitter.com/0X9xC6DFnk — le10sport (@le10sport) November 13, 2022

« On sent qu'il y a quand même un élan »

Directeur technique de l’OL, Bruno Cheyrou s’est confié sur l’arrivée de Laurent Blanc et le bilan de celle-ci pour le moment. « Même si dans les points, ça n'a pas encore été non plus à la hauteur de ce qu'on pouvait espérer. On sent qu'il y a quand même un élan, une dynamique et les joueurs adhèrent. Les joueurs peuvent croire en ce nouveau projet avec ce coach quand même. Je crois beaucoup aussi que dans le football, il y a des dynamiques. Quand on a justement cet historique avec ce point sur quinze comme vous le rappeliez, c'est toujours plus difficile de remonter la pente. Donc ça va prendre du temps », a-t-il d’abord expliqué.

Une trêve bénéfique pour Blanc et l’OL ?