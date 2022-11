Foot - Mercato - ASSE

Mercato : En pleine crise, l’ASSE annonce une énorme décision

Publié le 14 novembre 2022 à 19h30

Thibault Morlain

Après la défaite face à Rodez ce week-end, l’ASSE se retrouve à la dernière place de Ligue 2. L’idée de retrouver l’élite est donc aujourd’hui bien loin et il faut éviter la catastrophe, à savoir une relégation en National. Mais encore faut-il que Laurent Batlles trouve la solution. Alors que des questions quant à l’avenir de l’entraîneur de l’ASSE, une grande décision vient d’être prise par les Verts.

La calvaire de l’ASSE n’en finit plus. Relégués en Ligue 2, les Verts n’y arrivent clairement pas depuis le début de la saison. Malgré les efforts réalisés durant le dernier mercato estival, Laurent Batlles peine à endiguer le naufrage de son équipe. Actuellement, l’ASSE est ainsi lanterne rouge, occupant la 20ème place du classement. Forcément, compte tenu de cette situation critique, le cas de Batlles suscite certaines discussions et interrogations. Alors que l’entraîneur stéphanois a signé pour deux ans, son avenir apparait aujourd’hui comme incertain.

Plus que jamais, les forces vives du club doivent être unies et solidaires pour assurer le redressement sportif de l’AS Saint-Étienne dès la reprise des compétitions. — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) November 14, 2022

« Roland Romeyer a réitéré sa confiance à la direction sportive en place »

Au milieu de cette terrible zone de turbulences, l’ASSE a publié un communiqué ce lundi soir. Et le club stéphanois annonce alors les décisions prises à la suite d’une réunion entre Roland Romeyer, Jean-François Soucasse, Laurent Batlles, Loïc Perrin et Samuel Rustem. « Face à la situation très préoccupante du club, une réunion s’est tenue ce lundi matin à la demande de Roland Romeyer, co-actionnaire du club et Président du Directoire, et à laquelle ont participé Jean-François Soucasse, Laurent Batlles, Loïc Perrin et Samuel Rustem. Roland Romeyer a fait part de ses vives inquiétudes face au classement actuel de l’équipe professionnelle et a souhaité, qu’après analyses et discussions, lui soit exposé un plan d’action à court et moyen termes visant à redresser la situation.Sur la base de ces échanges, au vu des engagements pris et du plan d’action déjà enclenché par le renforcement de la cellule de recrutement pour réaliser un mercato hivernal ambitieux, Roland Romeyer a réitéré sa confiance à la direction sportive en place », explique alors ce communiqué.

L’ASSE prône l’union