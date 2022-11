Foot - Mercato - ASSE

Mercato : Une révolution est enclenchée à l’ASSE ?

Publié le 14 novembre 2022 à 05h00

Thibault Morlain

Avec sa défaite ce samedi contre Rodez (0-2), l’ASSE se retrouve tout simplement à la dernière place de Ligue 2. La crise frappe donc les Verts de plein fouet et forcément, les regards se tournent vers Laurent Batlles, l’entraîneur stéphanois. Son avenir se retrouve ainsi au centre des discussions. Va-t-il déjà être licencié par l’ASSE ? Certaines réflexions seraient menées en interne…

Le calvaire continue pour l’ASSE. Après la relégation, les Verts n’y arrivent pas en Ligue 2. Les mauvais résultats s’enchainent et aujourd’hui, le club stéphanois est à la 20ème place du classement. Arrivé à l’intersaison, Laurent Batlles n’y arrive clairement pas, ne trouvant aucune solution pour permettre à l’ASSE de sortir la tête de l’eau. Forcément, l’entraîneur des Verts se retrouve dans le viseur et la menace d’un licenciement se fait de plus en plus présente.

Batlles licencié ?

Quid donc de l’avenir de Laurent Batlles ? Ayant signé pour deux ans avec l’ASSE, l’entraîneur stéphanois pourrait compter sur le soutien des supporters. Et même si une partie de la direction n’était pas forcément fan, un départ ne serait pas encore forcément à l’ordre du jour. En effet, comme l’explique L’Equipe , compte tenu de son contrat actuel, un licenciement signifierait une grosse indemnité pour Batlles. Dans le contexte actuel, l’ASSE ne peut pas forcément se le permettre.

Qui pour le remplacer à l’ASSE ?