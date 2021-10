Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Messi, Donnarumma… Marquinhos interpelle les renforts estivaux avant le Classico !

Publié le 24 octobre 2021 à 1h45 par B.C.

Ce dimanche, le PSG se déplace à Marseille pour le Classico. Pour l’occasion, Marquinhos a tenu à motiver ses troupes, et notamment les dernières recrues estivales.

Cet été, le PSG a réalisé un mercato phénoménal en s’attachant les services de Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi, Gianluigi Donnarumma, Nuno Mendes, Lionel Messi et Sergio Ramos. Hormis ce dernier, de nouveau forfait, toutes les recrues estivales seront du voyage à Marseille ce dimanche pour le Classico . Une rencontre très attendue par les supporters des deux camps, incitant Marquinhos à faire passer un message fort aux joueurs du PSG, et plus particulièrement aux derniers renforts qui s’apprêtent à participer à leur premier Classico .

« On a essayé de passer un peu le message aux nouveaux que c’était un match différent »