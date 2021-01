Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Messi, Barça… Cette nouvelle sortie sur le retour de Neymar !

Publié le 16 janvier 2021 à 1h15 par H.G.

Alors que l’avenir de Lionel Messi s’écrit en pointillés au FC Barcelone, Joan Laporta a laissé entendre qu’il n’essaiera pas de convaincre l’international argentin en utilisant le nom de Neymar.

Pourtant annoncé en négociations avec le PSG dans l’optique de prolonger son contrat, Neymar continue de faire parler de lui du côté du FC Barcelone. En effet, le nom du Brésilien est fréquemment revenu au cours de la campagne pour l’élection présidentielle du club catalan, initialement prévue le 24 janvier prochain mais finalement repoussée au 7 mars en raison de la pandémie de Covid-19. Plusieurs pré-candidats avaient en effet pris position en faveur d’un retour de Neymar chez les Blaugrana , et ce en dépit du fait que le numéro 10 du PSG soit actuellement dans l’optique de prolonger son contrat à Paris comme le10sport.com vous le révélait l'été dernier. Et si l’ensemble des pré-candidats ayant pris position en ce sens n’ont pas obtenu les signatures requises pour être officiellement candidats, le dossier de l’international brésilien n’est pas encore oublié par les médias catalans. En effet, interrogé par Mundo Deportivo , Joan Laporta a été questionné sur la possibilité de convaincre Lionel Messi de prolonger au FC Barcelone en faisant revenir Neymar, l’Argentin étant en fin de contrat au terme de la saison. Une hypothèse balayée d’un revers de main par le candidat à la succession de Josep Maria Bartomeu.

« Permettez-moi d'être cohérent »