Mercato - PSG : Memphis Depay a une priorité en tête pour son prochain club !

Publié le 31 mars 2021 à 13h45 par G.d.S.S.

Sous contrat jusqu’en juin prochain avec l’OL, Memphis Depay est annoncé sur les tablettes du PSG. Mais l’attaquant néerlandais rêverait toujours de rejoindre le FC Barcelone…

Interrogé mardi en conférence de presse, Jean-Michel Aulas laissait clairement entendre que Memphis Depay était parti pour quitter l’OL à l’issue de son contrat en juin prochain : « Je respecte ses choix. S'il devait partir dans un plus grand club que l'OL, je me ferai une raison. S'il restait, on aura participé à une belle aventure pour lui et cela voudrait dire que l'on a gagné quelque chose », a indiqué le président de l’OL. Un dossier qui fait couler beaucoup d’encre, d’autant que le PSG fait partie des prétendants en course pour recruter Depay libre cet été. Mais l’attaquant néerlandais semble avoir une autre priorité…

Depay rêve toujours de Barcelone