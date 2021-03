Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Excellente nouvelle pour Leonardo avec Memphis Depay !

Publié le 31 mars 2021 à 2h00 par G.d.S.S.

Annoncé dans le viseur du PSG, Memphis Depay aurait bien de fortes chances de quitter l’OL libre en fin de saison comme l’a confirmé à demi-mot Jean-Michel Aulas.

Alors que l’avenir de Kylian Mbappé au PSG continue de faire couler beaucoup d’encre, Leonardo étudie différentes options offensives sur le marché des transferts en vue du prochain mercato estival. Et l’une des pistes du directeur sportif du PSG mènerait à Memphis Depay, l’attaquant néerlandais de l’OL, qui arrivera au terme de son contrat en juin prochain. D’ailleurs, Jean-Michel Aulas a reconnu à demi-mot mardi en conférence de presse qu’il aurait du mal à retenir Depay.

« Je me ferai une raison s’il part dans un plus grand club »