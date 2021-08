Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé vendu, Pogba et un attaquant à la place ?

Publié le 16 août 2021 à 15h40 par La rédaction

De nouvelles révélations en Espagne confirme que Mbappe ne prolongera pas. Un scénario se dégage alors logiquement. Analyse.

Les dernières évolutions du dossier Mbappé, suite à la signature de Lionel Messi, tendent à confirmer les craintes que l’on pouvait déceler derrière le discours de Nasser Al-Khelaïfi sur son attaquant, à savoir que cela ne changerait rien et qu’en fait, Kylian Mbappé était décidé depuis très longtemps à signer au Real Madrid, quoiqu’il arrive. Les médias espagnols révèlent ainsi aujourd’hui que Kylian Mbappé pourrait demander son transfert à Madrid dans les prochains jours.

La logique commande de le transférer cet été

Dans ces conditions, le PSG devrait logiquement arbitrer pour un transfert avant la fin du mois d’août, afin d’éviter un départ libre en juin 2022 et d’obtenir autour de 150 millions du Real Madrid pour recruter entre un et deux joueurs XXL, soit un autre attaquant mondial et un grand milieu de terrain comme Paul Pogba. En l’état, ce scénario apparaît désormais le plus probable. Affaire à suivre.