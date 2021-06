Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé, Varane… Le Real Madrid envoie des signaux forts à Leonardo !

Publié le 26 juin 2021 à 4h00 par A.M.

Interrogé sur le mercato du Real Madrid, Florentino Pérez a notamment évoqué les dossiers Mbappé et Varane. Et le président merengue ne ferme aucune porte.

Entre le PSG et le Real Madrid, plusieurs dossiers sont liés. A commencer par l'éventuel transfert de Kylian Mbappé. Interrogé au micro d' El Transistor , Florentino Pérez a toutefois préféré esquiver ce sujet : « Mbappé ? Je ne parle pas des joueurs qui ne sont pas au Real Madrid. Je sais qui veulent les socios. Ils veulent les meilleurs. Tout le monde connait ma politique, que les meilleurs jouent ici. Les équipes ont besoin de se renouveler et nous sommes dans cette étape de renouvellement. Mais je ne veux pas parler de joueurs qui ne sont pas au Real Madrid car c’est un manque de respect . »

Pérez ne ferme aucune porte pour Mbappé et Varane