Mercato - PSG : Mbappé trop faible pour rester à Paris ?

Thibault Morlain

Un Mbappé peut en cacher un autre au PSG et désormais, il faut également compter sur Ethan Mbappé. Petit frère de Kylian Mbappé, il a dernièrement fait ses grands débuts chez les professionnels avec le club de la capitale. A 16 ans, il montre déjà de belles qualités. Mais Ethan Mbappé pourrait-il s’inscrire sur le long terme au PSG ? Des doutes ont été révélés…

Tandis qu’on parle, à raison, beaucoup de l’avenir de Kylian Mbappé au PSG, celui de son petit frère, Ethan, est également au coeur des interrogations. A 16 ans, le jeune Parisien arrive au terme de son contrat aspirant et les discussions se tiendraient actuellement à propos de la signature d’un premier contrat professionnel. Prometteur, Ethan Mbappé pourrait donc continuer son aventure avec le PSG, mais son avenir pourrait plutôt s’écrire ailleurs à terme selon certains.

« Un peu light » pour le PSG ?

Alors qu’Ethan Mbappé est en pleine progression, un scout allemand explique qu’il ne le voit pas réussir au PSG. En effet, dans des propos accordés à L’Equipe , il a confié : « Il lui manque encore de la régularité. Il faut qu'il gomme aussi une forme de nonchalance et qu'il gagne en intensité. Pour l'instant, il serait à l'aise dans une équipe de possession. Joueur de L1, j'ai aucun problème à me projeter. Du PSG, ça me paraît encore un peu light ». Pour Ethan Mbappé, un départ du PSG pourrait donc être nécessaire…

