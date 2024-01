Mercato - PSG : Mbappé se fait interpeller en direct pour son avenir

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Mercredi soir, Kylian Mbappé a pris la parole pour annoncer qu'il n'avait rien à annoncer. En fin de contrat avec le PSG, le joueur français a annoncé qu'il n'avait pas encore décidé de son avenir. Pour Rio Mavuba, la star du club parisien doit, à tout prix, éviter un nouveau feuilleton à rallonge, qui pourrait bien perturber son club.

Mercredi soir, les journalistes présents en zone mixte espéraient une annonce de Kylian Mbappé. Le joueur français s'est bien présenté en zone mixte, mais n'a dévoilé le nom de son prochain club. Le champion du monde 2018 assure n'avoir pris encore aucune décision. Pour Rio Mavuba, Mbappé doit dévoiler son choix le plus rapidement possible. Un nouveau feuilleton à rallonge comme celui de 2022 pourrait bien perturber la saison du PSG selon l'ancien joueur du LOSC.

EXCLU @le10sport : Le PSG ne cherche pas de milieu de terrain !▶️ Contrairement aux informations qui peuvent circuler depuis le début du mercato, le PSG n’a pas l’intention de recruter au milieu du terrain cet hiver. Voici nos révélations👉🏻https://t.co/sXaBLET54B — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) January 6, 2024

Mavuba réclame un accord d'urgence

« Oui, ils ont intérêt à régler ça au plus vite. Cette année, on a vraiment la sensation que c'est mieux géré. Il y a deux ans, ça avait un petit peu secoué l'environnement du PSG. Là, c'est plus serein. Il y a des accords entre lui et le président. Et il faut vite que sa situation soit réglée car si le PSG se fait éliminer en Ligue des Champions, le sujet va revenir. Puis surtout, en fin de saison, il y a l'Euro, il vaut mieux arriver l'esprit serein. Avec peut-être aussi des accords à trouver pour les Jeux Olympique s » a confié Rio Mavuba sur le plateau de Téléfoot du TF1.

Une bombe a été lâchée ce dimanche