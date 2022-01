Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé poussé au départ par Messi ? La réponse !

Publié le 20 janvier 2022 à 4h15 par A.M.

Alors que Kylian Mbappé veut être le leader d'un projet, la présence de Lionel Messi au PSG peut-elle influencer son avenir ? Vincent Duluc ne pense pas.

En fin de contrat en juin prochain, Kylian Mbappé pourrait partir libre à l'issue de la saison. Le PSG tente de le prolonger, mais le Real Madrid fait le forcing pour l'attirer en fin de saison. Il faut dire que l'attaquant français aimerait être le leader du projet parisien, mais l'arrivée de Lionel Messi l'été dernier met à mal cette possibilité. Toutefois, le journaliste de L'Equipe Vincent Duluc assure que la relation entre les deux stars restent très bonnes.

«Ce qui est vrai c’est qu’il respecte toujours Messi»