Mercato - PSG : Mbappé, Neymar... Leonardo a la solution pour Cristiano Ronaldo !

Alors que la Juventus est totalement passée à côté de sa saison, Cristiano Ronaldo penserait à aller voir ailleurs. Dans cette optique, CR7 devrait quitter La Vieille Dame si Jorge Mendes lui trouve un nouveau point de chute. D'autant que les Bianconeri auraient déjà annoncé à l'agent de Cristiano Ronaldo qu'un départ arrangeait leurs affaires. Conscient de la situation de la star portugaise, le PSG aurait un gros coup à jouer. En cas de départ de Kylian Mbappé, le club parisien aurait de grandes chances de rafler la mise s'il offrait un contrat de deux saisons à Cristiano Ronaldo et lui confiant un rôle d'ambassadeur, comme à Neymar, pour la Coupe du Monde au Qatar.

Habituée à dominer la Serie A et à faire bonne figure en Ligue des Champions, la Juventus n'était pas du tout dans son assiette cette saison. Eliminée dès les huitièmes de finale de la C1 contre Porto, La Vieille Dame doit se contenter d'une quatrième place en championnat. Si elle a sauvé les meubles et réussi à se qualifier pour la prochaine édition de la Coupe aux Grandes Oreilles , la Juve risquerait toujours de perdre Cristiano Ronaldo cet été. Déçu par la saison de son équipe, CR7 se poserait de plus en plus de questions quant à son avenir ces dernières semaines et envisagerait toujours un départ lors du prochain mercato estival. En fin de contrat le 30 juin 2022, Cristiano Ronaldo pourrait donc ne pas aller au bout de son bail et partir prématurément. Selon les informations d' Il Corriere dello Sport , la star portugaise devrait quitter la Juventus si Jorge Mendes lui trouve un point de chute. Un scénario qui arrange les affaires de la Juventus.

Cristiano Ronaldo, le digne héritier de Kylian Mbappé ?

En effet, la Juventus verrait d'un bon oeil un départ de Cristiano Ronaldo cet été et lui aurait fait savoir. Comme l'a indiqué Il Corriere dello Sport , la direction turinoise aurait annoncé à Jorge Mendes, l'agent de CR7 , qu'elle était favorable à un départ pour plusieurs raisons. D'une part, pour des raisons financières. Alors qu'il dispose d'un contrat de près de 30M€, Cristiano Ronaldo coute très cher à la Juventus. Et alors qu'il sera en fin de contrat le 30 juin 2022, l'ancien du Real Madrid pourrait permettre à la Juve d'encaisser un chèque intéressant cet été, plutôt que de partir librement dans un an. D'autre part, la vente de Cristiano Ronaldo cet été pourrait aider la Juventus à lancer son nouveau cycle. De retour sur le banc de la Juventus, Massimiliano Allegri estimerait d'ailleurs que le club doit avoir la force de se séparer de Cristiano Ronaldo pour continuer à grandir.

Un rôle à la Neymar pour Cristiano Ronaldo ?